Zu strenge Bussen im Berner ÖV? – Einmal das Billett vergessen – und für zwei Jahre im Register Bernmobil sei zu wenig kulant bei Kontrollen, kritisiert die Ombudsstelle. Schwarzfahren koste den ÖV Millionen, begründet die Branche ihre Praxis. Damaris Hohler

Eine langjährige Kundin hat vergessen, das Billett zu lösen, und gerät bei der Tramfahrt prompt in eine Kontrolle von Bernmobil. Mit Folgen: Sie muss nicht nur einen Zuschlag bezahlen, sondern wird auch in das nationale Schwarzfahrerregister aufgenommen. Das bedeutet, dass sie bei einem weiteren Vorfall 40 Franken mehr Zuschlag zahlen müsste, sprich 140 anstelle von 100 Franken. Der Eintrag bleibt für zwei Jahre im Register. Die Kundin stört sich an diesem strikten Vorgehen und bittet die Ombudsstelle der Stadt Bern um Abklärung.

Dies ist nicht die erste Anfrage dieser Art: «Wir stehen bereits in stetem Dialog mit Bernmobil», sagt Ombudsfrau Mirjam Graf. Sie möchte Schwarzfahren keineswegs gutheissen, aber: «Die Praxis von Bernmobil dünkt uns sehr streng», sagt Graf. «In speziellen Situationen muss man auch mal ein Auge zudrücken.» Dies moniert die Ombudsstelle auch in ihrem kürzlich erschienenen Jahresbericht: Bernmobil wende bei der Ticketkontrolle «keinen Spielraum» an.

Bernmobil weist diese Kritik zurück: «Ich finde, wir sind genügend kulant», sagt Mediensprecher Rolf Meyer. Es gebe durchaus Fälle, wo man Säumigen entgegenkomme. Beispielsweise wenn Touristen eine falsche Fahrkarte gelöst haben oder Kinder zum ersten Mal allein den ÖV benutzen. Es komme aber immer auf den Einzelfall an. Ansonsten gelte es, die Fahrgäste gleich zu behandeln.

Bernmobil geht es dabei auch um den Schutz des Personals: «Wir wollen diese Verantwortung nicht unserem Frontpersonal überlassen», sagt Rolf Meyer. «Wenn sich eine Person ungerecht behandelt fühlt, kann sie sich im Nachhinein bei Bernmobil beschweren.» Damit soll vermieden werden, dass sich die Kontrollierenden in schwierige Diskussionen mit den Fahrgästen verstricken.

Bernmobil steht mit dieser strikten Praxis nicht allein da: Alle ÖV-Betriebe sind bei Kontrollen gesetzlich dazu verpflichtet, Schwarzfahrende bereits beim ersten Verstoss in einem nationalen Register zu vermerken. Hat eine Person ihr Billett bei einer Tramfahrt vergessen, muss sie auch einen höheren Zuschlag bezahlen, wenn sie daraufhin keinen Fahrausweis im BLS-Zug besitzt. Personen, die wiederholt schwarzfahren, könnten so schneller identifiziert werden, begründet die Branchenorganisation Alliance Swiss Pass die Regelung.

Pro Jahr werden rund 800’000 Fälle registriert, bei denen Personen ohne gültigen Fahrausweis reisen. Dies beträgt 2,5 Prozent aller ÖV-Fahrten in der Schweiz. Das geht ins Geld: Durch Reisende ohne Billett entgeht dem öffentlichen Verkehr in der Schweiz ein zweistelliger Millionenbetrag. Die Kontrollen und das nationale Register kämen letztendlich auch den zahlenden Fahrgästen zugute, schreibt Alliance Swiss Pass.

Ein Eintrag ins nationale Schwarzfahrerregister sei allerdings kein Drama, relativiert Bernmobil-Sprecher Meyer. «Wir sprechen hier nicht vom Strafregister.» Mit dem Register für Schwarzfahrende soll lediglich gewährleistet werden, dass ein Fahrgast bei der zweiten Schwarzfahrt einen höheren Zuschlag bezahlen muss. Wer einmal das Billett vergisst, muss sich also noch nicht um seine Wohnungs­bewerbung sorgen.

Mit den elektronischen Tickets ergeben sich für die ÖV-Unternehmen neue Herausforderungen: Viele Fahrgäste lösen das Ticket erst, nachdem sie in das Fahrzeug gestiegen sind. «Das ist aktuell ein Brennpunkt bei uns», sagt Rolf Meyer. Denn auch wenn eine Person im Stress sei: Bei zu spätem Ticketkauf ist die Fahrkarte ungültig. Jede Person sei schliesslich selbst dafür verantwortlich, genügend früh aus dem Haus zu gehen und ihr Billett zu lösen, sagt Mediensprecher Meyer.

