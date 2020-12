Arbeitslosenprogramm im Emmental – Einkaufstaschen neuerdings via App aufgeben Die Stiftung Intact stellt ihren Hauslieferdienst um. Ihre Kunden füllen demnächst keine Formulare mehr aus, sondern scannen QR-Codes. Nina-Lou Frey

Die Kunden können alle Informationen mit dem Handy erfassen. Das erleichtert die Hauslieferung des Beschäftigungsprogramms. Foto: Christian Pfander

Ein Kilo Reis, mehrere Liter Milch, verschiedene Gemüsesorten und ein Sack Mandarinen: So gefüllte Einkaufstaschen können schwer werden. Und wenn dann auch noch das Kind quengelt, weil es auf dem Nachhauseweg einen Abstecher auf den Spielplatz machen möchte, kommt ein Hauslieferdienst wie gerufen. Einen solchen bietet die Stiftung Intact seit 1997 an. Was früher mit Kugelschreiber und Formular gemacht wurde, wird nun in Burgdorf schweizweit erstmals mit einer App abgewickelt.

Ursprungsort der Hauslieferungen

Die App namens ViaVelo hat der Verein Velo-Lieferdienste Schweiz (VLD) in den letzten drei Jahren entwickelt. Technisch umgesetzt hat es die Berner Firma Rethinc. Das Bundesamt für Umwelt, Energie Schweiz, die Migros und weitere Partner haben die Finanzierung übernommen. «Als Verein hätten wir diese Kosten nicht stemmen können», erklärt Noelle Fischer, Geschäftsleiterin des VLD.