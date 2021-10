An der Durchfahrt Oberburg – Einkaufsmeile für Treibstoffe Auf einer Strecke von weniger als einem Kilometer folgen künftig drei Tankstellenshops hintereinander. An der Emmentalstrasse wird wieder gebaut. Nina-Lou Frey

Im nächsten Frühling zieht ein Spar-Express-Shop mit Postschalter in den Neubau ein. Foto: Raphael Moser

Im Emmental gibt es wohl keinen kürzeren Strassenabschnitt mit so vielen Tankstellenshops wie jener auf der Emmentalstrasse in Oberburg. Wer von Burgdorf Richtung Hasle unterwegs ist, passiert innerhalb kurzer Zeit zwei Anlagen mit Zapfsäulen und Läden. Bald sind es drei. Fährt man weiter ins Emmental, findet man nur noch drei weitere Tankstellenshops: in Sumiswald, Zollbrück und Langnau.

Neben der Garage Hofmann in Oberburg wurde im Sommer das Restaurant Sonne abgerissen, nun entsteht dort ein Neubau samt Spar-Express-Shop und Tankstelle. «Ursprünglich wollten wir einen grossen Showroom bauen», sagt Hubert Hofmann, der die Garage in der vierten Generation leitet. «Zum Glück haben wir uns anders entschieden.» Denn ein Showroom sei nicht mehr zeitgemäss.