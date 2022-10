Stummel-Littering bekämpfen – Einiger erfinden Zigarettenpackung mit Aschenbecher gegen Kippenflut Alexander Zaugg und Zemri Sejfuli wollen ein globales Umweltproblem anpacken. Dafür haben sie Jahre getüftelt, ihre Erfindung zum Patent angemeldet und eine Firma gegründet. Jürg Spielmann

«Putback»: So nennt sich die Erfindung von Alexander Zaugg und Zemri Sejfuli. Mit dem ins handelsübliche Zigarettenpäckchen integrierten Aschenbecher wollen sie aktiv mithelfen, ein globales Litteringproblem zu lösen. Foto: PD

Es ist mehr als nur ein Ärgernis. Wer bewusst auf den Boden blickt, sieht sie in grosser Zahl und überall: Zigarettenstummel gelten als der am häufigsten weggeworfene Gegenstand auf unserem Planeten. 4,5 Billionen landen gemäss Angaben der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz jährlich weltweit auf dem Boden. Mehr als 6 Milliarden davon allein in der Schweiz.