Schneesport in Jungfrauregion – Einige Pisten bereits offen Im Gebiet Kleine Scheidegg herrscht ab Samstag durchgehender Wintersportbetrieb, teilt die Jungfraubahn Management AG mit. pd/hau

Die Sesselbahn Eigernordwand (Bild vom Dezember 2021) im Schatten des Eigers. Im Hintergrund das Lauberhorn und der Tschuggen im Sonnenlicht. Foto: Bruno Petroni

Die Sesselbahn Eigernordwand werde ab 8.30 Uhr in Betrieb sein. Der Eiger Express als Zubringer fährt ab 8 Uhr bis 16.50 Uhr. Die Bistros Grindelwald Terminal und Eigergletscher sind geöffnet. Ebenfalls offen ist die Piste vom Eigergletscher nach Sesselbahn Eigernordwand. Geschlossen ist die Verbindungspiste über die Kleine Scheidegg.

Die Wengernalpbahn wird ab Wengen nach Kleine Scheidegg und mit der Jungfraubahn bis Eigergletscher im Wochenendbetrieb sein. Fahrgäste von oder nach Lauterbrunnen müssen in Wengen umsteigen. Die Wengernalpbahn auf Seite Wengen/Kleine Scheidegg verkehrt nur am Wochenende und ist unter der Woche wegen Revisionsarbeiten gesperrt. Gäste ab Wengen/Lauterbrunnen benützen die Zugstrecke von Wengen/Lauterbrunnen über Zweilütschinen nach Grindelwald Terminal. Alle Talabfahrten sind gemäss der Medienmitteilung noch geschlossen.

Auch im Gebiet Mürren-Schilthorn wird der Wochenendbetrieb aufgenommen. Offen sind die Sesselbahn Riggli, die Piste Engetal und das Bistro Birg. Mit Skipass ist die Bergfahrt bis Schilthorn gewährleistet. Am Männlichen erfolgt der Saisonstart am 10. Dezember, auf First am 17. Dezember.

