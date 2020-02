Berner Oberland, starke Winde – Einige Bergbahnen eingestellt Wintersturm legt Oberländer Sportbahnen lahm. Bruno Petroni

Wie hier die Fallboden-Sesselbahn an der Kleinen Scheidegg stehen einige Sportbahnen im Oberland still. BOM

Der angekündigte Sturm vom Donnerstag hat ab Mittag bereits einige Schliessungen der Wintersportbahnen zur Folge. Bis zum Mittag waren sämtliche Berg- und Sportbahnen in Betrieb. Um 15.30 Uhr sieht es wie folgt aus – ein kurzer Überblick: In der Skiregion Jungfrau laufen nur noch die Gondelbahn Grindelwald-Männlichen (GGM) bis Holenstein, Bumps, Innerwengen und Die Luftseilbahn Wengen-Männlichen. Die Wengernalpbahn fährt zwischen Brandegg und Kleine Scheidegg nicht, ansonsten auf der ganzen Linie. Auch die Jungfraubahn fährt fahrplanmässig. Nebst der Firstbahn fährt nur noch Grindel. Am Schilthorn sind Riggli, Kandahar, Muttleren und die Schilthornbahn oberhalb von Mürren eingestellt.