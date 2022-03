Line-up für Anlass in Kandersteg – Einheimisches Schaffen am Country Festival Am 19. August öffnet das Country Festival seine Tore in Kandersteg. Dieses Jahr steht das Line-up unter dem Motto «Echte schweizerische Country Musik».

Alex Klein ist einer der Stars am Country Festival.

Wichtig war dem OK laut Mitteilung, «dass die Bands für coolen Sound und fetzige Bühnenshows stehen». Bühnenerfahrung und Ausstrahlung waren ebenfalls ein Kriterium. «Mit der Auswahl wollten wir zeigen, dass es in der Schweiz Topbands gibt, die mit amerikanischen Stars mithalten können», teilt das OK des Country Festival mit.

Folgende Bands sind dabei: Buddy Dee & The Ghostriders; Heinz Flückiger & The Cool Bunch; Alex Klein & Las Vegas Country Band; Tuff Enuff; Rosewood; Motel 7; Come Online (Country-Gospel.) «Alex Klein macht ja speziell Musik für Line- Dancer. Es lohnt sich also bereits eine Anreise am Freitag», sagt OK-Präsident Hanspeter Ryter.

Erstmals gibt es im Rahmen des Festivals, das in Kandersteg steigt, einen Line-Dance-Wettbewerb. Die ersten fünf Plätze werden mit Preisen ausgezeichnet. Die Bewertung wird durch eine professionelle Jury vorgenommen.

