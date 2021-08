Bioblumenfeld in Roggwil – Einheimisch statt eingeflogen Durch Bettina Springer hält im Oberaargau eine internationale Blumen-Bewegung Einzug, die für umweltfreundliche Denkanstösse sorgt. Maximilian Jacobi

Bettina Springer bei der Arbeit auf ihrem Bioblumenfeld. Fotos: Christian Pfander

Bunt und satt leuchtet das Blütenmeer am Kilchweg in Roggwil. Die Stromleitungen zwischen den Masten hinter dem vielfarbigen Feld scheinen unter den Schwalben, die dort rasten, durchzuhängen – so viele sind es. Ständig fliegt wieder eine los, geht dicht über den Blüten auf die Jagd, setzt sich auf der Leitung erneut auf die Lauer.

Der mit schwarzer Folie bespannte Boden und die opulente Blütenpracht lassen es bereits vermuten: Es handelt sich hier um kein herkömmliches Blumenfeld. Einen Eindruck, den Bettina Springer kurz darauf bestätigt.

Lokal und saisonal