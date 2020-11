Feuerwehreinsatz im Gang – Einfamilienhaus steht in Vollbrand Am späten Freitagabend ist in Kirchdorf ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten laufen. UPDATE FOLGT

Es brennt lichterloh: Die Flammen erhellen die Nacht. Foto: Leserreporter

Gemäss eines Augenzeugen ist in Kirchdorf am Freitag gegen 23 Uhr ein Brand ausgebrochen. Eine Foto zeigt, dass das Einfamilienhaus an der Sonnhalde im Vollbrand steht. Die Feuerwehr ist vor Ort und versucht, die Flammen unter Kontrolle zu kriegen. Mehr Informationen liegen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor.

skk/mb