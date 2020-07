Emmetten NW – Einfamilienhaus steht in Flammen In Emmetten im Kanton Nidwalden hat ein Einfamilienhaus gebrannt. Eine Person wurde von Rettungskräften ins Spital gebracht.

Starke Rauchentwicklung: In Emmetten NW brennt ein Haus. (27. Juli 2020) Leser-Reporter

Kurz nach Mitternacht ging der Alarm ein, dass am Langmattweg in Emmetten NW ein Einfamilienhaus in Flammen stand. Leser-Reporter meldeten eine starke Rauchentwicklung. Es seien mindestens 30 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch die Ambulanz war vor Ort, wie ein Leser berichtet.

Später wurde dann eine Person mit einem Krankenwagen abtransportiert. Laut dem Leser-Reporter war der Brand nach gut drei Stunden unter Kontrolle.

