Feuerwehreinsatz in Wiedlisbach – Einfamilienhaus stand in Vollbrand Am Freitagmittag hat in Wiedlisbach ein Einfamilienhaus gebrannt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

Das Einfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Foto: PD/Kantonspolizei Bern

Kurz nach 11.55 Uhr ging am Freitag die Meldung bei der Kantonspolizei Bern ein: In der Garage eines Einfamilienhauses am Riebeliweg in Wiedlisbach sei ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte wenig später vor Ort eintrafen, hatte das Feuer bereits von der Garage auf das darüber liegende Einfamilienhaus übergegriffen. Das Gebäude stand bereits in Vollbrand.

Die Angehörigen der Feuerwehren Langenthal, Jurasüdfuss, Wangen und Bipp konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Foto: PD/Kantonspolizei Bern

Die Angehörigen der Feuerwehren Langenthal, Jurasüdfuss, Wangen und Bipp konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen, wie es in einem Communiqué der Kantonspolizei Bern heisst. Die Bewohner konnten das Gebäude selbständig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Eine Ambulanz wurde vorsorglich aufgeboten. Das Einfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Eine alternative Unterbringungsmöglichkeit konnte gemeinsam mit der Gemeinde gefunden werden. Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens sind durch die Kantonspolizei Bern im Gang.

chh/pd

