Nach Brand in Lauterbrunnen – Einfamilienhaus brannte wegen technischer Ursache aus Die Ermittlungen zum Brand eines Einfamilienhauses in Lauterbrunnen im Mai sind abgeschlossen. Gemäss diesen steht eine technische Ursache im Vordergrund.

Beim Eintreffen der umgehend ausgerückten Einsatzkräfte waren auf einer Seite des Hauses Flammen zu sehen. Foto: Kantonspolizei Bern

Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zum Brand vom Samstag, 6. Mai, in Lauterbrunnen abgeschlossen. Der Brand war in einem Einfamilienhaus auf der Gydisegg ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren auf einer Seite des Hauses Flammen zu sehen. Die im Haus wohnhaften Personen, ein Mann und eine Frau, hatten sich bereits über den Balkon in Sicherheit gebracht.

Die rund 80 Angehörigen der Feuerwehren Lauterbrunnen, Wilderswil und Bödeli konnten das Feuer eindämmen und schliesslich löschen. Die Löscharbeiten gestalteten sich komplex, da das Wasser von der Lütschine herangeführt werden musste. Schliesslich wurde durch die Feuerwehr eine Brandwache gestellt.

Der Mann und die Frau wurden von einem Ambulanzteam versorgt. Die Frau wurde schliesslich für weitere Untersuchungen im Zusammenhang mit einer möglichen Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht. Das Einfamilienhaus wurde stark beschädigt und war nicht mehr bewohnbar.

Gemäss den nun abgeschlossenen Ermittlungen des Dezernats Brände und Explosionen ist der Brand auf eine technische Havarie an der elektrischen Zuleitung zwischen dem Hausanschlusskasten und dem Tableau zurückzuführen, wie das Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag schreibt. Der Sachschaden belaufe sich den aktuellen Schätzungen nach auf mehrere Hunderttausend Franken.

Das Einfamilienhaus wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Foto: Kantonspolizei Bern

