A6 bei Kiesen – Einfahrten nachts gesperrt In der Nacht von Freitag auf Samstag gibt es beim Anschluss Kiesen eine Sperrung der Einfahrten auf die A6. Weiter sind nächste Woche Arbeiten auf der Rampe von Jaberg her Richtung A6 geplant. pd

Der Anschluss an die Autobahn A6 bei Kiesen. Foto: PD

Die Gesamterneuerung der A6 im Abschnitt Kiesen-Thun-Nord betrifft auch den Zubringer Kiesen. Damit der Zubringer mit all seinen Rampen saniert werden kann, sind mehrere Verkehrsumstellungen nötig. Ende dieser Woche wird die Verkehrsführung im Bereich der Einfahrtsrampen auf die A6 in Richtung Bern umgelegt. Dazu müssen die Einfahrten auf die A6 in Richtung Thun und Bern gesperrt werden, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt. Die Sperrung findet in der Nacht vom Freitag, 9. Juli, auf Samstag, 10. Juli, von 20 Uhr bis 5 Uhr statt. Als Alternative stehen die Einfahrten in Thun-Nord oder in Rubigen zur Verfügung.

In der Mitte des Zubringers befindet sich die Brücke der Kantonsstrasse von Jaberg her zum Zubringer. Auf der Rampe, die von dieser Brücke hinunter Richtung A6 führt, muss der Belag ersetzt werden. Dazu wird die Rampe vom Montag, 12. Juli, 8 Uhr bis voraussichtlich Samstag, 17. Juli, um 12 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird lokal via Kreisel Oppligen umgeleitet.

Fehler gefunden?Jetzt melden.