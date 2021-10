A6 Kiesen–Thun-Nord – Einfahrt wird gesperrt Auf der A6 zwischen Kiesen und Thun-Nord werden Arbeiten für die Entwässerung durchgeführt. Ausserdem wird die Einfahrt Kiesen für eine Nacht gesperrt.

Die Einfahrt Kiesen Richtung Spiez. Diese wird leicht versetzt und muss deshalb für eine Nacht gesperrt werden. Foto: PD

Im Rahmen der Gesamterneuerung des Abschnitts der A6 zwischen Kiesen und Thun-Nord werden auch die Entwässerungsrohre saniert. Momentan finden die Arbeiten am sogenannten Inliner statt. Dabei wird ein mit Harz getränkter Schlauch ins bestehende Rohr eingelassen. Dieser härtet aus und bildet so ein neues Rohr im bestehenden Rohr. Dadurch müssen die Rohre für die Sanierung nicht ausgegraben werden.

Ab nächstem Montag finden Vorbereitungsarbeiten statt, bevor dann der eigentliche Einbau folgt.

Letzte und diese Woche werden Vermessungsarbeiten für den Einbau des Inliners durchgeführt. Ab nächstem Montag finden Vorbereitungsarbeiten statt, bevor dann der eigentliche Einbau folgt. Dafür wird wiederum nachts die Sperrung der Normalspur nötig.

Die Einschränkungen sind wie folgt: Montag, 25. Oktober, bis Freitag, 17. Dezember, jeweils Montag bis Freitag von 20 Uhr bis 5 Uhr: Sperrung der Normalspur in Fahrtrichtung Spiez zwischen Kiesen und Thun-Nord. Es werden nicht in jeder Woche alle Nächte benötigt. Zudem sind die Arbeiten teilweise witterungsabhängig.

Sperrung der Einfahrt Kiesen

Letzte Woche wurde die Ausfahrt Kiesen in Fahrtrichtung Spiez für eine Nacht gesperrt, um die Fahrspur leicht zu versetzen und so Platz für die nächsten Arbeitsschritte zu schaffen. Nun wird die Einfahrtsspur leicht versetzt, um dort ebenfalls Platz zu schaffen.

Dafür kommt es zu folgenden Einschränkungen: Mittwoch, 20. Oktober, 20 Uhr, bis Donnerstag, 21. Oktober, 5 Uhr: Sperrung der Einfahrt Kiesen in Fahrtrichtung Spiez sowie Sperrung der Normalspur in Fahrtrichtung Spiez auf kurzer Strecke. Anstelle der gesperrten Einfahrt Kiesen steht für den Verkehr in Fahrtrichtung Spiez die Einfahrt Thun-Nord zur Verfügung.

pd/don

