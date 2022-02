Sweet Home: 10 Wohntipps – Einfache Ideen fürs Schlafzimmer Mehr Farbe, bessere Ordnung oder ein wenig Eleganz: Mit diesen Inspirationen wird Ihr Rückzugsort schöner. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Lassen Sie Ihr Bett herausleuchten

Strahlt Ruhe aus: Waldgrüne Wände und helles Styling. Foto über: Découvrir l'endroit du décor

Weisse Bettwäsche und weisse Wände sind oft ein bisschen zu viel und wirken schnell langweilig. Streichen Sie die Wände des Schlafzimmers dunkel und lassen Sie den Rest hell. So können Sie das Bett schlicht mit weisser Wäsche beziehen und es leuchtet hell heraus. Auch Bilder mit weissen Passepartouts, weisse Vorhänge und helle Möbel vermitteln Leichtigkeit und wirken mit dem dunklen Hintergrund frisch und wohnlich.

2 — Schlafen Sie im Schrank

Ein bisschen mehr: Mit Farbe entsteht schnell Stil und Ruhe. Foto über: Nestor

In diesem Schlafzimmer ist mit wenig viel geschehen. Die Wände zeigen ein helles Grau, das viel eleganter wirkt, als wenn bloss alles weiss ist. Das Bett hat neben der grauen Bettwäsche mit der Überdecke und den Zierkissen Akzente bekommen. Alles zusammen wirkt ruhig und strahlt mit wenig Aufwand mehr Eleganz und Stil aus.

4 — Spielen Sie mit Texturen

Sinnliches Zusammenspiel: Edles Styling aus der Natur. Foto über: Coco Lapine Design

Es müssen aber nicht immer Farben sein, die eine Einrichtung verbessern. Auch mit der Wahl von interessanten Materialien, die unterschiedliche Texturen zeigen, schaffen Sie auf einfache Art, dass Ihr Schlafzimmer ein bisschen mehr hermacht. Wählen Sie Textilien aus Naturfasern in Naturfarben. Schöne Stück sind grobgewobene Decken, Leinenbettwäsche, Strickkissen und Teppiche aus Seegras oder Wolle. Stylen Sie eher minimalistisch. Hier auf diesem Beispiel ist das mit einem riesigen Zweig in einer Glasvase, einem monochrom gehaltenen Bild und schlichten Designobjekten gelungen.

5 — Wählen Sie antike Nachttischchen

Willkommener Stilbruch: Antike Eleganz neben solidem Boxspringbett. Foto über: Nestor

Im Schlafzimmer stehen nicht die interessantesten Möbel. Betten und Schränke nehmen den grössten Platz ein und lassen oft nicht viel davon übrig. Nutzen Sie den kleinen, aber wichtigen Ort neben dem Bett für richtig chice Nachttischchen. Solche finden Sie am ehesten im Antiquitätengeschäft. Edle, elegante Tischchen mit hohen schlanke Beinen sind perfekt für die hohen, eher klobigen Boxspringbetten. Ihre Leichtigkeit hilft ihnen ein bisschen auf die Sprünge. Charmant ist auch das Styling in diesem Schlafzimmer: Alles ist in hellen Naturfarben und das beige-weisse Zebramuster der Zierkissen wurde auch für die Lampenschirme eingesetzt.

6 — Verdunkeln Sie mit schwarzen Vorhängen

Interessanter Kontrast: Dunkle Vorhänge in hellem Schlafzimmer. Foto über: Franzon du Rietz

Hell-Dunkel-Kontraste tun Räumen gut. Da mit Schränken und Betten grosse Objekte im Raum stehen, sind solche Kontrastspiele besonders im Schlafzimmer eine gute Idee. Verbinden Sie die Optik mit dem Praktischen – indem Sie die Vorhänge schwarz wählen. Damit verdunkeln Sie einfach und kreieren schlichte Eleganz.

7 — Nutzen Sie den Raum optimal

Wohnliches Nestchen: Doppelbett mit doppeltem Stauraum. Foto über: Historiska Hem

Nicht nur grosse Räume bieten Potenzial, auch aus kleinen lässt sich so einiges machen. Das ist hier gelungen. Ein Bett steht hübsch und gemütlich zwischen Schrank und Regal. Clever ist die Wahl der filigranen Stehleuchten, die beidseitig für Leselicht sorgen.

8 — Wärmen Sie

Entspannter Luxus: Goldene Töne und edle Materialien. Foto über: Domino

Für Schlafzimmer wählt man gerne Naturfarben oder Blau- und Grüntöne. Das ist auch gut so, denn solche Farben strahlen Harmonie und Ruhe aus. Das bedeutet aber nicht, dass dies andere Farben nicht auch können. So sind warme Töne beispielsweise ebenfalls eine gute Idee und bringen dazu noch einen Hauch Sonnenschein in das Rückzugsrefugium. Hier kommen Safran, Sand, Gold und helles Apricot zusammen mit Fell, Leinen, Rattan und Samt. Diese Kombination sorgt im Schlafzimmer für eine luxuriöse Note.

9 — Sorgen Sie für ein wenig Glanz

Glamouröse Akzente: Goldene Wohnaccessoires gemischt mit Farben. Foto über: Behrer

Einem Schlafzimmer, das ein wenig langweilig geworden ist, kann Glanz helfen. Kokettieren Sie damit und setzen Sie solche Glanzstücke als Akzente ein. Hier sind es goldene Componibile-Möbel von Kartell, die als Nachttischchen eingesetzt wurden, zwei Messing-Wandleuchten und ein glamouröser, goldener Spiegel. Natürlich helfen auch noch das gepolsterte Samtkopfteil, die Kissen und der Bettüberwurf in unterschiedlichen Grüntönen und Gelb sowie die zartrosa Wand.

10 — Mischen Sie Farbe mit Weiss

Der Trick mit Weiss: Dunkle Farben werden damit ausbalanciert. Foto über: Nestor

Wenn das Bettlaken weiss ist, sehen Duvet- und Kissenbezüge immer frisch aus – auch wenn sie dunkle Farben zeigen. Nach diesem Prinzip ist hier der ganze Raum gestylt. Die dunklen Farben der Satinbettwäsche, Nachtblau, Rost und Viola sowie das ebenso dunkle Waldgrün der Wände wirken erstaunlicherweise nicht schwer, sondern edel und modern. Diese Wirkung wird mit den weissen Möbeln und Vorhängen noch verstärkt.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

