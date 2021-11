Bilanz zur Neuland-Messe Thun – Viele wollten wieder Messeluft schnuppern Es herrschte eine friedliche Stimmung: Am Sonntagabend schloss die 24. Ausgabe der Ausstellung Neuland ihre Türen. Die Organisatoren sind nahezu grenzenlos zufrieden. Stefan Kammermann

An der Neuland konnte man riechen und probieren. Foto: Patric Spahni

«Wir haben eine sehr friedliche Stimmung erfahren», sagte am Sonntagnachmittag Patrik Feller, Präsident des Thuner Homebrew Club. Er hatte mit 15 regionalen Hobbybierbrauern an der Ausstellung Neuland das Craft-Beer-Festival ausgerichtet. Und weiter: «Die Leute haben die Messe richtig genossen.» Am Abend ging die 24. Auflage der Messe auf dem Expo-Gelände in Thun nach vier Tagen zu Ende.

«Ich bin über den Verlauf der Messe sehr positiv überrascht.» Rolf Mösching, Inhaber der gleichnamigen Töpferei in Uetendorf

Interessierte Besucherinnen und Besucher nahm Rolf Mösching, Inhaber der gleichnamigen Töpferei in Uetendorf, wahr. Nach dem Corona-bedingten Messeunterbuch im vergangenen Jahr hatte er seinen Stand heuer wieder aufgebaut. So wie er das seit nunmehr 24 Jahren immer tat. «Ich bin über den Verlauf der Messe sehr positiv überrascht», erläuterte der Aussteller. Zumal er nicht mit grossen Erwartungen an der Neuland teilnahm. «Als langjährige Aussteller haben wir vorab aus Solidarität mitgemacht», erläuterte Rolf Mösching.