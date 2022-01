Auftakt der Sommets Musicaux – Einer wie Haydn, aber unbekannt In der Kirche Saanen sorgte Mendelssohns Vierte für Beglückung und Joseph Boulognes Violinkonzerte für eine Entdeckung. Renaud Capuçon präsentierte sie mit Hingabe. Svend Peternell

Es darf auch mal eine Verrenkung sein: Violinsolist Renaud Capuçon am Eröffnungskonzert der Sommets Musicaux de Gstaad zusammen mit dem Orchestre de Chambre de Lausanne in der Kirche Saanen. Hier spielen sie eines der beiden Violinkonzerte von Joseph Boulogne. Foto: PD/Raphael Faux

«Boulogne. Joseph Boulogne.» Hoch erfreut. Und wie bitte noch mehr? «Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-George.» Hm, danke. Und wo bitte zugegen? «Geboren also vermutlich am 25. Dezember 1745, in Baillif, Guadeloupe. Als illegitimer Sohn einer Sklavin und des George de Bologne de Saint-Georges.»

Geigenvirtuose und Eisläufer