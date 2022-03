Tagestipp: «Taxi Driver» – Einer rüstet sich zum blutigen Kreuzzug «Taxi Driver» markierte 1976 Martin Scorseses endgültigen Durchbruch. Der Film fasste das heruntergekommene New York in Bilder und Töne von hypnotischer Intensität. Alexander Sury

Traumatisierter Einzelgänger läuft Amok: Robert De Niro als Travis Bickle. Foto: zvg

Der Vietnamveteran Travis Bickle (Robert De Niro) übernimmt in New York Nachtschichten als Taxifahrer und ist ebenso fasziniert wie abgestossen von der Verruchtheit der nächtlichen Grossstadt. Allmählich steigert er sich in den Wahn, etwas gegen den allgegenwärtigen Schmutz unternehmen zu müssen. Er rüstet sich für einen blutigen Kreuzzug. «Taxi Driver» markierte 1976 Martin Scorseses endgültigen Durchbruch und ist ein Schlüsselfilm des Neuen Hollywood, der das heruntergekommene New York der Siebzigerjahre und die amerikanische Befindlichkeit nach Vietnam in Bilder und Töne von hypnotischer Intensität fasste. Der Film wird in einer restaurierten Fassung in der Reihe «Pandemic Paranoia: Das US-Kino der Verunsicherung» gezeigt. (lex)