Tagestipp: Rolf Stahlhofen – Einer der Söhne Mannheims ist auch solo stark Seine erste Solo-Single hiess 2003 «Grosse Mädchen weinen nicht». Rolf Stahlhofen ist auch 20 Jahre später noch ein grosser Junge mit einer gefühlvollen Soulstimme. Alexander Sury

Seine musikalische Karriere begann Rolf Stahlhofen einst als Türsteher und Tourmanager. Foto: zvg

Als eine der Ausnahmestimmen der 1995 gegründeten deutschen Musikgruppe Söhne Mannheims schaffte Rolf Stahlhofen den Durchbruch. Als Solo-Künstler war er Special Guest von Udo Lindenberg, Die Fantastischen Vier und Joe Cocker. In seinen eigenen Songs thematisiert der 54-Jährige mit seiner ebenso gefühlvollen wie kräftigen Soulstimme gesellschaftliche Missstände, wie soziale Ungleichheiten und Mangel an Selbstbestimmungsrecht. Seine auch von Reggae- und Funk-Einlagen geprägte Musik vermittelt den Willen, «Was zu ändern» – so lautete auch der Titel seines Debütalbums, das dieses Jahr das 20-Jahr-Jubiläum feiert. (lex)

