Ironman Switzerland rund um Thun – Einer der beliebtesten Wettkämpfe weltweit Am Sonntag, 9. Juli, findet der dritte Ironman Switzerland in Thun statt. Warum der Anlass schon jetzt zu den beliebtesten weltweit gehört – und was er der Region bringt. Marco Zysset

Wunderschön in die Landschaft im Südwesten von Thun eingebettet: Die Radstrecke des Ironman Switzerland in Thun. Foto: Joosep Martinson (Getty Images)

Zum dritten Mal messen sich am 9. Juli rund um Thun rund 1300 Athletinnen und Athleten aus dem In- und Ausland im Triathlon auf der Ironman-Distanz. Im Morgengrauen starten sie im Strandbad Thun auf die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke im Thunersee, kehren zurück, um im Lachenareal auf die schnellen Velos zu steigen und 180,2 Kilometer in zwei Runden durch das Gürbetal und das Schwarzenburgerland zu fahren. Und zum Schluss gehts wieder vom Lachen aus auf drei Laufrunden zwischen Gwatt und Innenstadt, insgesamt 42,2 Kilometer. So eindrücklich die Strecke ist, welche die Athletinnen und Athleten zurücklegen: Es gibt noch weitere spannende Fakten und Infos rund um den dritten Ironman Switzerland in Thun: