Aeschiried: Linde angezündet – «Einen solchen Vandalenakt habe ich noch nie gesehen» Durch unbedachtes Feuern wurde eine mächtige alte Linde auf der Aeschiallmi massiv angesengt. Ein Baumexperte bezeichnet dies als «Vandalenakt». Alex Karlen

Baumpflegespezialist Fabio Henzelmann ist konsterniert über den sinnlos angerichteten Brandschaden an einer riesigen alten Sommerlinde in Aeschiried. Foto: Hans Peter Roth

«Unbegreiflich, wie man so respektlos handeln kann.» Fabio Henzelmann schüttelt traurig den Kopf, während er die Baumrinde prüft. Die Rinde einer mächtigen Linde in der Gemeinde Aeschi ist auf einer Seite völlig verkohlt. Der Baumpflegespezialist mit eidgenössischem Fachausweis blickt an der Sommerlinde auf der Aeschiallmend empor. «Das muss richtig gelodert haben.» Bis auf vier Meter über Boden ist der riesige Stamm schwarz.