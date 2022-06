Tagestipp: Dieter Seibt – Einen Künstler mit Kunst würdigen Mit einer Gruppenausstellung wird der kürzlich verstorbene, in Bern tätige Künstler Dieter Seibt geehrt. Es soll eine Ode an das Leben sein. Sarah Sartorius

Der Künstler Dieter Seibt 2019 in seinem Atelier. Foto: Alexander Egger

Er wird von Menschen, die ihn kannten, als «schillernde Persönlichkeit» und «treuer Weggefährte» bezeichnet. Die Ausstellung «DS – Hommage an Dieter Seibt» soll kein Abgesang auf den 2021 verstorbenen Künstler sein, sondern vielmehr eine «Ode an das Leben, an die Kunst», wie die Initianten der Schau schreiben. Der 1941 in Stuttgart geborene Seibt war seit den 70er-Jahren in Bern als Objektkünstler, Maler und Performancekünstler tätig und zudem Dozent an der Schule für Gestaltung. Die multidisziplinäre Hommage bietet Beiträge von Künstlerinnen und Künstlern wie Babette Berger, Flurina Hack, Inga Häusermann, Beat Sterchi und Jürgen Theobaldy. (sas)

