«Einem Atomkrieg entgeht man nicht, indem man den anderen in die Ecke drängt»

Wendepunkt oder neue Eskalationsstufe? Der Anschlag auf die Krim-Brücke am frühen Morgen des 8. Oktober.

Wendepunkt oder neue Eskalationsstufe? Der Anschlag auf die Krim-Brücke am frühen Morgen des 8. Oktober.

Herr Beebe, hat sich der Krieg mit dem Anschlag auf die Krim-Brücke und den Vergeltungsschlägen verändert?

Nein, diese Eskalation konnte man schon seit Wochen vorhersehen. Der Angriff auf die Brücke hat Putin nur in seiner Entschlossenheit bestärkt zu tun, was er sowieso schon vorhatte. Solche Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur bastelt man auch nicht in 24 Stunden zusammen.