Pflücksalat zu Sprungschanzen - «Einedryssg Meter un e Gagel i d Hosi»

Es soll, so ist zu lesen, in 46 Ländern 3128 Skisprungschanzen geben. Wir kennen den Holmenkollbacken am Berg Holmenkollen in Norwegen. Seit kurzem wissen wir auch von den Schanzen in der Umgebung von Zhangjikou (China). Es wird über die Rukatunturi-Schanze im finnischen Kuusamo gesprungen. Die Anlage Lyzhnyy Tramplin Burabay steht in Schtschutschink in Kasachstan.

In Wengen sollen sich Wagemutige so ab dem Jahr 1910 für das Skispringen begeistert haben.