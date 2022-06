Gastrokritik Weyersbühl in Uebeschi – Eine Zeitreise an den Fuss des Stockhorns Im Gasthof Weyersbühl scheint die Zeit stillgestanden zu sein – auch bei der Menüplanung setzt man auf Traditionelles aus der Landküche. Anna Tschannen

Ein Bauernhaus wie aus einer Zeitkapsel: Der Gasthof Weyersbühl etwas ausserhalb des Dorfes Uebeschi. Fotos: ats

Schon die Anreise zum Weyersbühl führt durch eine Idylle, die wohl den meisten auf dem Weg Richtung Oberland verborgen bleibt. Auf dem Plateau westlich von Thun unter der schroffen Felswand der Stockhornkette sind mehrere kleine Seen in die Hügel eingebettet, dazwischen liegen malerische Dörfer. Eines davon ist Uebeschi, an dessen Rand sich der Gasthof befindet, dem wir einen Besuch abstatten.