Cantus Regio Thun – Eine Zauberflötenmesse von einem Anonymus Der Konzertchor Cantus Regio Thun führt am 12. März die Vesperae solennes de Confessore KV 339 von W. A. Mozart und die «Zauberflötenmesse» auf.

Der Konzertchor Cantus Regio Thun – hier bei einem Auftritt im April 2022 – wagt sich an die Vesperae solennes de Confessore KV 339 von Wolfgang Amadeus Mozart und die «Zauberflötenmesse» von einem unbekannten Komponisten. Foto: PD/Jürg Hügli

Der Konzertchor Cantus Regio Thun wagt sich an zwei Trouvaillen heran: Die Vesperae solennes de Confessore KV 339 von Wolfgang Amadeus Mozart und die «Zauberflötenmesse» von einem unbekannten Komponisten stehen am Sonntag, 12. März, um 16 Uhr in der Stadtkirche Thun auf dem Programm.

Opernmusik mit sakralen Texten

Ein Anonymus hat im Jahr 1810 dieses Werk mit Melodien aus Mozarts bekanntester Oper «Die Zauberflöte» zusammengestellt, wie die Cantus-Regio-Verantwortlichen mitteilen: «Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts war es nicht ungewöhnlich, weltliche Opernmusik mit sakralen Texten zu unterlegen, um auf diese Weise beliebte Melodien einem breiten Publikum zugänglich zu machen.»

Allerdings – so die Medienmitteilung – mute es schon etwas seltsam an, wenn bei der bekannten Bildnisarie des Tamino «Dies Bildnis ist bezaubernd schön» plötzlich ein lateinischer Text aus dem Kyrie zu hören sei. Gefunden wurden die Noten übrigens im Archiv der Pfarre in Wien-Lichtental, die Uraufführung fand 1996 in Rovereto statt.

Die Vesperae solennes de Confessore KV 339 komponierte Mozart mit 24 Jahren, wohl auch um den Tod

seiner Mutter zu verarbeiten.

Wer alles mitwirkt

Mitwirkende sind neben dem Konzertchor Cantus Regio und dem Orchester Opus unter der Leitung von Peter Loosli die Sopranistin Anja Christina Loosli, die Altistin Astrid Pfarrer, der Tenor Benjamin Berweger, der Bassbariton Roger Bucher.

PD/sp

Fehler gefunden?Jetzt melden.