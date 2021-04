Marathonläufer Adrian Lehmann – Eine wunderbare Ausgangslage Adrian Lehmann hat in Belp eine persönliche Marathon-Bestzeit aufgestellt. Bei den übernächsten Olympischen Spielen 2024 will er in Topform sein. Reto Pfister

Adrian Lehmann freut sich über sein Ergebnis in Belp, obwohl es für Olympia nicht gereicht. Foto: Keystone

Adrian Lehmann freute sich, als er den Marathon auf dem Flughafengelände in Belp beendet hatte. In 2:12:34 Stunden hatte er die 42,195 km zurückgelegt, nach einer schweren Zeit mit vielen Verletzungen seine persönliche Bestzeit um zweieinhalb Minuten verbessert. «Ich habe alles herausgeholt, was möglich war, und bin mit dem Rennen sehr zufrieden», sagt der 30-Jährige Oberaargauer.

Nur: Für einen Start am Olympia-Marathon in Japan reichte diese Leistung nicht. Bis 2016 wäre Lehmann wohl beim Rennen unter den fünf Ringen mit dabei gewesen. In der Zwischenzeit hat der Weltverband das Starterfeld für Olympia aber von 150 auf 80 Athleten reduziert. Lehmann hätte zwingend die Limite von 2:11:30 Stunden unterbieten müssen, um in Sapporo, wo der Wettkampf wegen der gegenüber Tokio tieferen Temperaturen durchgeführt wird, mit dabei zu sein.