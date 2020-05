Corona-Pause (49) – Eine Woche lang nur 400 Kalorien täglich Fünf Tage ohne feste Nahrung: Wie wirkt sich eine Saftkur auf den Körper aus? Der Lockdown bietet günstige Bedingungen für solch ein Experiment. Martin Bürki

Zum Start in den Tag: Ein Glas lauwarmes Wasser, ein Deziliter Dörrpflaumensaft und zwei Teelöffel Leinsamen bilden jeweils das Frühstück. Fotos: Martin Bürki

An einem Maiabend klinkte ich mich in die Skype-Konferenz ein, über die ich mit Kolleginnen Online-Escape-Games spielte. «Verzeiht, falls ich heute nicht ganz so schnell bin im Kopf», warnte uns die eine Spielkameradin. Sie mache eine Saftkur und habe seit drei Tagen nichts gegessen.