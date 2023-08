Die Vorspeise kommt in diversen bunten Schälchen daher. Foto: luz

Es ist Montagabend, und die Altstadt von Burgdorf ist ausgestorben. Zugegeben, es war noch einer jener kühlen Abende, als der Sommer mitten im August pausierte. Umso grösser war die Lust der Einkehrerin, wenigstens kulinarisch in wärmere Gefilde zu verreisen. Die Spanische Weinhalle im Kern der Burgdorfer Oberstadt schien ihr dafür wie geschaffen. Aber Achtung, der Name ist hier nicht Programm. So stammt der Wein von der Winzerin Nadine Saxer, die im Winterthurer Weinland anbaut. Und es werden keine spanischen Spezialitäten serviert, sondern Speisen aus dem Orient.

Im Jahr 2019 haben Hoshank und Corinna Hirrle das denkmalgeschützte Traditionslokal übernommen. Er stammt ursprünglich aus Syrien, kam wegen des Krieges in die Schweiz. Hier startete er mit einem orientalischen Catering, mit der Spanischen Weinhalle kam eine fixe Adresse dazu. Sie belebt den Weinkeller regelmässig mit kulturellen Anlässen.

Hêlîna çûkan: Die Mischung aus Tomaten, Kartoffeln, Spiegelei und Mozzarella mundet, ist aber nicht der Star des Abends. Foto: luz

Das Innere des Lokals ist an diesem Abend in warmes Licht getaucht. Auf den Tischen stehen frische Blumen, die Küchenéquipe trägt karminrote Kochmützen. Da wir eher zu später Stunde aufkreuzen, ist der Hunger entsprechend gross. Die umfangreiche Karte kommt gelegen. Einige Speisen sind uns völlig unbekannt, beispielsweise Moutabel (ein Purée aus gegrillten Zucchini an einer Jogurt-Tahina-Sauce) oder Mouhammara (ein Peperonipurée mit Walnüssen und Granatapfel).

Um möglichst viel Verschiedenes zu probieren, entscheiden wir uns als Vorspeise für einen Maza-Teller (36.90 Franken für zwei Personen). Es kommen mehrere kleine Schälchen daher, dazu Fladenbrot. Besonders mundet uns das Auberginenpurée, genannt Baba Ganoush. Die Frische der Zutaten (beim Gemüse handelt es sich um Bio-Produkte aus der Region) schmeckt man hier besonders gut heraus, es ist zudem weder fad noch überwürzt und schön sämig. Auch das Zucchinipurée erweist sich als eine feine Entdeckung.

Trşik: Das grob gehackte Gemüsecurry mit Safranreis vermag zu überzeugen. Foto: sik

Weil wir nicht widerstehen können, bestellen wir dazu eine rote Linsensuppe (14.50 Franken) zum Teilen. Deren Konsistenz ist ideal – weder zu dick, noch zu dünnflüssig. Allerdings ist sie gerade in Kombination mit den dazu servierten Sumach-Chips etwas zu salzig.

Die Auswahl der Hauptspeisen erweist sich als komplex. Denn die beiden Testessenden haben ein Luxusproblem. Die Spanische Weinhalle bietet gleich mehrere vegetarische Optionen an, die uns gefallen. Doch auch hier folgen wir dem Motto: Teste, was du nicht kennst. Die Begleitung entscheidet sich für gebackene Tomaten mit einem Spiegelei drin. Dazu Mozzarella und Kartoffeln. Der Mix überrascht, mundet, lässt sich aber vom zweiten bestellten Hauptgang übertreffen.

Die Quittung Auf dem Teller: Orientalische Speisen, zubereitet mit lokalen Produkten. Viel Auswahl für Vegetarierinnen und Veganer. Abgerechnet: Die Preise fallen recht stolz aus. Einen Hauptgang unter 31 Franken gibt es nicht. Ein Teil der Einnahmen würde in Sprachkurse für Flüchtlinge fliessen, sagte Hoshank Hirrle einst gegenüber dieser Zeitung. Aufgefallen: Die karminroten Kochmützen der Mitarbeitenden. Die Weinhalle bietet auch insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund einen Arbeitsplatz. Abgefallen: Der Frust, dass im Bauch kein Platz mehr für das Dessert vorhanden war.

So stiehlt das etwas konventionellere Gemüsecurry den Tomaten die Show. Die verschiedenen Gemüse sind grob gehackt, perfekt durch und überzeugen durch eine leichte Schärfe. Erneut macht sich die Frische der Zutaten bemerkbar. Der Safranreis ist nicht zu körnig und rundet die Speise gut ab.

Dass das Küchenteam mit Leidenschaft dabei ist, zeigt sich auf dem Teller. Die Portionen sind grosszügig berechnet und kommen schön angerichtet daher. Nach einem fulminanten Start mit zahlreichen Vorspeisen und einem füllenden Hauptgang bleibt lediglich noch Platz für einen Tee mit Blüten aus Damaskus. Den Kuchen aus Maisgriess mit getrockneten Datteln oder den Apfelkuchen mit Zimt und Kardamom sparen wir uns für ein nächstes Mal auf.

