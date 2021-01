Kinderbetreuung in Burgdorf – Eine weitere Kita öffnet die Tür Nach einem ersten Standort an der Oberburgstrasse eröffnet die Kibe Bern an der Wynigenstrasse eine zweite Kindertagesstätte. Gestartet wird im Februar. Urs Egli

Das Angebot an Kitaplätzen erhöht sich ab nächstem Monat in der Emmestadt. Symbolfoto: Raphael Moser

Die grosse Nachfrage nach Kindertagesplätzen in Burgdorf, Oberburg, Lyssach, Kirchberg und Heimiswil hat die Geschäftsführung von Kibe Bern dazu bewogen, an zentraler Lage in Burgdorf einen zweiten Standort zu eröffnen. In Gewerberäumlichkeiten an der Wynigenstrasse 19 wird der Betrieb gemäss einer Medienmitteilung im Februar aufgenommen. «So wird Eltern, die in Burgdorf bereits auf einen Kitaplatz warten, rasch eine Lösung geboten», verspricht Kibe Bern, die auch in Stettlen und Ostermundigen Kitas führt. Im März wird in Worb ein weiterer Standort eröffnet.