Strasse Brienzwiler-Meiringen – Eine Warnanlage gegen Wildunfälle An der Kantonsstrasse zwischen Brienzwiler und Meiringen bauen der Kanton Bern und der Bund auf einer Länge von acht Kilometern eine neuartige Wildwarnanlage.

Immer wieder kommen Rehe auf Berner Strassen ums Leben. Foto: PD/Christian Siegenthaler

Auf dem Abschnitt der Kantonsstrasse zwischen Brienzwiler und Meiringen ereignen sich immer wieder Kollisionen zwischen Wildtieren und Fahrzeugen. «Die Zahl dieser Kollisionen ist in den vergangenen Jahren, insbesondere in den Wintermonaten, stetig gestiegen», heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion und von Armasuisse, die ankündigen, dass Bund und Kanton nun für Abhilfe sorgten. Laut Mitteilung lassen sie den rund acht Kilometer langen Strassenabschnitt mit einer Wildwarnanlage ausrüsten, die das Kollisionsrisiko vermindern soll. Im Winter 2021/22 soll die Anlage definitiv in Betrieb sein.



Das System mache sich zunutze, dass das Kollisionsrisiko bei tiefer Fahrzeuggeschwindigkeit erheblich sinke. Entlang der Strecke würden Wärme- und Bewegungssensoren eingerichtet. «Sobald das System die Anwesenheit von Wildtieren feststellt, können bei Bedarf die notwendigen Verkehrssignale für Wildwechsel oder Geschwindigkeitsreduktion aktiviert werden», schreiben die Verantwortlichen.

Gemeinsames Projekt von Kanton und Bund

Trägerschaft des Projekts sind das Tiefbauamt des Kantons Bern sowie Armasuisse Immobilien, das Immobilienkompetenzzentrum des VBS. Anlass sei laut Mitteilung eine Umweltauflage gewesen, welche mit der vor einigen Jahren realisierten Sicherheitsumzäunung des Flugplatzareals in Unterbach zusammenhänge. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 800’000 Franken. Davon gehen 300’000 Franken zulasten des Kantons und 500’000 Franken zulasten des Bundes.

PD