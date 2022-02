Neue Chefin der CSL Behring – Eine Walliserin führt die grösste Berner Fabrik Livia Artuso baute in Visp die Produktion des Moderna-Impfstoffs auf – nun ist sie Chefin der über 1000 Angestellten der Pharmafabrik im Wankdorf. Adrian Hopf-Sulc Adrian Moser (Bilder)

Eine neue Topmanagerin auf dem Platz Bern: Livia Artuso, Biochemikerin und Fan des FC Sion. Foto: Adrian Moser

Für eine steile Karriere sollte man regelmässig den Arbeitgeber wechseln. An diesen Leitsatz hat sich Livia Artuso nicht gehalten. Die letzten 21 Jahre hat die ETH-Biochemikerin in Visp bei Lonza gearbeitet. Und am 1. Januar ist sie nun zur Leiterin des Berner Standorts der Pharmaherstellerin CSL Behring aufgestiegen.