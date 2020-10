Podiumsdiskussion in Heimberg – Eine Wahldebatte unter Freunden Am 25. Oktober wird ein neuer Gemeinderat bestellt. Am überparteilichen Wahlpodium legten die Kandidierenden für das Gemeindepräsidium in einer braven Debatte ihre Ziele dar. Stefan Kammermann

Die beiden Kandidierenden für das Gemeindepräsidium im Heimberg, Andrea Erni Hänni (SP) und Patrick Schneider (SVP). Foto: Stefan Kammermann Andrea Erni Hänni, SP, kandidiert für das Gemeindepräsidium in Heimberg… Foto: PD …ebenso wie Patrick Schneider von der SVP. Foto: PD 1 / 3

Gleich 28 Kandidatinnen und Kandidaten buhlen am 25. Oktober um die sieben Sitze im Heimberger Gemeinderat. Dabei wird es auch zu einer Kampfwahl ums Gemeindepräsidium kommen. Gemeindepräsident Niklaus Röthlisberger (SVP) beendet Ende 2020 seine Laufbahn als Gemeindepolitiker (wir berichteten). Ins Rennen um seine Nachfolge als Gemeindeoberhaupt steigen die bisherige Vizepräsidentin Andrea Erni Hänni (SP) sowie der Neueinsteiger und aktuelle Heimberger Feuerwehrkommandant Patrick Schneider (SVP). Am Freitagabend hatten die beiden Kandidierenden für den Chefposten und die 26 Personen die sich der Wahl in die Heimberger Exekutive stellen, Gelegenheit, sich in der Aula der Schulanlage der Bevölkerung vorzustellen. Zur überparteilichen Wahlplattform eingeladen hatten fünf Ortsparteien verschiedener Couleur, welche Leute fürs die Gemeinderatswahlen ins Rennen schicken.