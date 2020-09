Politikfinanzierung in Bern – Eine Vorlage, die nicht überall Transparenz schafft Der Berner Stadtrat will gegen den Willen der Bürgerlichen Transparenz in der städtischen Politikfinanzierung schaffen. Am 27. September entscheidet das Stimmvolk. Stefan Schnyder

Geld ist auch in der Politik ein entscheidender Faktor. Doch das Stimmvolk erhält in der Schweiz keine oder nur sehr rudimentäre Angaben, welche Geldquellen die Parteien haben und wie Wahl- und Abstimmungskampagnen finanziert werden. Der Berner Stadtrat hat Anfang Jahr eine Vorlage verabschiedet, die im Stadtberner Politbetrieb für Transparenz sorgen soll. Das Stadtberner Stimmvolk stimmt am 27. September darüber ab. Das sind die Antworten zu den wichtigsten Fragen.