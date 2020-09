Berner Münster feiert Jubiläum – Eine viertägige Feier für Berns Wahrzeichen Vor 600 Jahren wurde der Grundstein des Berner Münsters gelegt. Das will die Kirchgemeinde nächsten Frühling mit einem viertägigen Fest feierlich begehen. Michael Bucher

Vor 600 Jahren wurde der erste Stein gelegt, doch erst Ende des 19. Jahrhunderts erreichte das Berner Münster die heutige Höhe von 100,6 Metern. Foto: Severin Nowacki

Nächsten Frühling hat die Kirchgemeinde Münster in Bern Grosses zu feiern. Am 11. März 2021 wird es genau 600 Jahre her sein, seit der erste Grundstein des Münsters gelegt wurde. Davon zeugt eine Inschrift direkt über dem Hauptportal. Die Münstergemeinde will das runde Jubiläum zum Anlass nehmen, um ein viertägiges Fest (11.–14. März 2021) in dem gotischen Monumentalbau durchzuführen.