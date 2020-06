Finanzen in Ostermundigen – Eine Verschnaufpause Die Rechnung 2019 fällt besser aus als erwartet. Die finanzielle Lage der Gemeinde bleibt aber angespannt. Stephanie Jungo

Gemeindepräsident Thomas Iten (links) und Gemeinderat Erich Blaser präsentierten die Gemeinderechnung. Foto: Raphael Moser

Geldnot – ein Schlagwort, das in Ostermundigen immer wieder fällt. Und doch präsentierte die Gemeinde am Mittwoch einen positiven Abschluss fürs Jahr 2019. Mit einem Plus von 1,35 Millionen Franken im Gesamthaushalt fiel die Rechnung besser aus als geplant.