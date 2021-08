Thunstetten wächst – Eine Versammlung im Zeichen der Grossprojekte Die Stimmberechtigten wurden über die Schulraumplanung, das Bauvorhaben der Migros und das geplante Dorfzentrum informiert. Sebastian Weber

Gleich mehrere Projekte beschäftigen die Gemeinde Thunstetten-Bützberg. Foto: Raphael Moser

Rasch und ohne Diskussionen. So handelte die ausserordentliche Gemeindeversammlung in Thunstetten-Bützberg jene beiden Traktanden ab, über die es abzustimmen galt. Sowohl den Kredit von 110’000 Franken für die Reorganisation des Gemeindearchivs als auch die Revision der Überbauungsordnung Wysseried genehmigten die 34 Stimmberechtigten (total 2241) ohne Gegenstimme. Sie erteilten damit grünes Licht für die Ausbaupläne der Ingold Baumschulen AG. Diese will, wie letzten September bekannt geworden war, ihren Betrieb im Wysseried im grossen Stil expandieren.