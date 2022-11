Hausarzt in Kiesen – «Eine vernünftige Medizin wird Zukunft haben» Vor kurzem schloss Markus Dürst die Tür zu seiner Arztpraxis zum letzten Mal. Zwei weitere Jahre will er in einer Gemeinschaftspraxis praktizieren. Thomas Feuz

Mit ganzem Einsatz Hausarzt bis zuletzt: Markus Dürst beim Eingang zur ehemaligen Praxis in Kiesen. Foto: Thomas Feuz

«Praxis Dr. Dürst» steht auf dem holzgeschnitzten Schild am behäbigen Holzhaus an der Ringstrasse. Eine Holztreppe führt auf die Laube, von der eine Tür in die Arztpraxis führt. Die Aufforderung «Bitte läuten» muss nicht mehr befolgt werden. Weil sich trotz grosser Bemühungen keine Nachfolge für Markus Dürst finden liess, sind die Räumlichkeiten leer. Mit der definitiven Schliessung der Arztpraxis hat Kiesen eine Institution verloren.