Tennisprofi Dominic Stricker – Eine Verletzung könnte ihn um ein grosses Highlight bringen Probleme mit dem Daumen zwingen den jungen Berner zur Wettkampfpause. Diese droht ihn teuer zu stehen zu kommen. Adrian Horn

Tennis spielt Dominic Stricker gegenwärtig bloss im Training. Archivfoto: Keystone

Die Next-Gen-Finals Mitte November pflegen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie Spitzentennis künftig aussehen könnte – personell, aber auch regeltechnisch. Die Verantwortlichen in Mailand sind erfinderisch und bestrebt, Dinge auszuprobieren, welche die Sportart vorab für ein junges Publikum attraktiver machen sollen. Zum Satzgewinn etwa genügen vier und nicht wie üblich sechs Games, die Zuschauer dürfen sich in den meisten Sektoren frei bewegen, was an andern Veranstaltungen reichlich verpönt ist.