Gsteig bei Gstaad – Eine Verletzte bei Selbstunfall Am Mittwochabend ist in Gsteig bei Gstaad ein Auto bei einem Selbstunfall in ein

Brückengeländer geprallt. Die Beifahrerin wurde verletzt und ins Spital gebracht. pd

Das Gemeindegebiet Gsteig mit Blick Richtung Col du Pillon. Foto: Archiv BOM / Bruno Petroni

Am Mittwoch ging kurz nach 17.30 Uhr die Meldung bei der Kantonspolizei Bern ein, dass es auf der Pillonstrasse in Gsteig bei Gstaad zu einem Selbstunfall mit einer Verletzten gekommen sei. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Autolenker talabwärts in Richtung Gsteig, als das Auto in einer Linkskurve bei der Sulzgrabenbrücke aus noch zu klärenden Gründen von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte in der Folge in das Brückengeländer und kam schliesslich kurz nach der Brücke zum Stillstand.

Die Beifahrerin wurde dabei verletzt. Sie wurde gemäss Kantonspolizei durch ein umgehend ausgerücktes Ambulanzteam betreut und anschliessend mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Für die Dauer der Unfall- und Bergungsarbeiten musste der Verkehr durch die Feuerwehr Gsteig und die Feuerwehr Saanen während mehreren Stunden wechselseitig geführt werden. Durch die Kantonspolizei Bern sind Ermittlungen zur Klärung des genauen Hergangs und der Ursache des Unfalls aufgenommen worden.

