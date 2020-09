Prozess am Regionalgericht Bern – Eine verhängnisvolle Autofahrt Nachdem seine Frau ihm die Trennung angekündigt hatte, verlor ein Mann die Nerven. Er steuerte das Auto mit Frau und Kind gewollt in die Leitplanke. Hans Ulrich Schaad

Im Berner Amthaus wird die Familientragödie verhandelt. Foto: Adrian Moser

Zuerst prallte das Auto gegen die Mittelleitplanke, danach zweimal gegen die rechte Leitplanke. Was Anfang Januar 2019 auf der Autobahn bei Münsingen in Fahrrichtung Richtung Oberland wie ein «normaler Verkehrsunfall» aussah, entpuppte sich rasch als Familiendrama. Der Fahrer hatte das Auto absichtlich in die Leitplanke gesteuert. Mit an Bord waren seine Frau und die achtjährige Tochter. Alle überstanden den Unfall praktisch unverletzt, das Fahrzeug hatte Totalschaden.