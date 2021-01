Worin liegt das Besondere an dieser Bauaufgabe?

Es liegt vor allem an der Neuartigkeit des Wohnkonzepts. Bisher kennen wir das Programm vom Alterswohnen. Die Vision der Bauherrschaft war aber, durch die Integration von verschiedenen Dienstleistungen und die entsprechende Abstimmung der Grundrisse diese Idee weiterzuentwickeln. Mieterinnen und Mieter können nun auch im Falle einer Pflegebedürftigkeit in den eigenen vier Wänden bleiben. Die Ergänzung des Angebots durch die Integration des Spitex-Stützpunkts Flawil und des öffentlichen Restaurants 5egg an dieser zentralen Lage am Bahnhofsplatz macht das Projekt zu einer Art urbanen «Villa Kunterbunt» und einem wichtigen sozialen Baustein des Dorfes.