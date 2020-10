Pleite trotz Chancenplus – Eine unnötige Niederlage Der SC Langenthal verliert ein Spiel mit 1:2 gegen Visp, das er nie hätte verlieren dürfen. Beim Führungstreffer der Walliser helfen die Oberaargauer kräftig mit. Leroy Ryser

Geschlagen: Die Langenthaler haben das Nachsehen. Foto: Marcel Bieri

In den ersten 40 Minuten hätte für den SC Langenthal fast alles gepasst. Langenthal hatte die Partie im Griff. Visp erarbeitete sich höchstens mit der ersten Linie um die Ausländer Mark Van Guilder und Troy Josephs sowie Ex-Langenthaler Simon Sterchi Chancen, während die Oberaargauer ein deutliches Plus an Möglichkeiten verzeichneten. Ja, sie hätten sogar führen müssen. Aber das taten sie nicht, vielmehr schien deshalb für Visp so einiges besser zu passen. In der 37. Minute gingen die Walliser ausserdem so in Führung, wie sie es aus SCL-Sicht nie hätten tun dürfen. Alain Bircher führte die Scheibe als letzter Mann aus dem eigenen Drittel und gab diese äusserst nachlässig Visp-Stürmer Sandro Brügger preis. Dieser spielte quer auf den nun alleinstehenden Visp-Stürmer Melvin Merola, der zum 1:0 einschob.

Selbst mit diesem Fauxpas hätte der SCL immer noch führen müssen. In der 22. Minute traf Ian Derungs den Pfosten, in der 26. Minute wurde Yves Müller von Dario Kummer mustergültig in der Drittelsmitte angespielt, er aber scheiterte an Sascha Rochow. Damit nicht genug: In Überzahl, als etwas mehr als 26 Minuten gespielt waren, stand Luca Wyss sogar vor dem fast leeren Tor. Vincenzo Küng spielte zuvor die Scheibe quer durch Visps Verteidigungsbox auf Luca Christen, der wiederum wechselte die Seite direkt mit seinem Zuspiel zu Wyss. Das SCL-Eigengewächs scheiterte dann eher an der Zielgenauigkeit als an Rochows starker Reaktion.

Auch an Einsatz mangelte es nicht. Robin Nyffeler lieferte eine passende Kostprobe im ersten Drittel. Während seine Kameraden wechselten, eroberte er sich im Forechecking gegen zwei Visper die Scheibe und holte in der Folge eine Strafe heraus. Die Fans quittierten dies mit Lobgesängen, die Spieler vermochten den metaphorischen Steilpass aber nicht zu verwerten. Visp derweil definierte sich wie schon im letzten Jahr über solide Defensivarbeit, die der SCL offensichtlich kaum überwinden konnte. Im letzten Drittel ging dies sogar so weit, dass die Oberaargauer in den ersten sieben Minuten nicht einen Torschuss auf Sascha Rochow abfeuerten und die Gäste in diesem Moment dank einem Weitschuss auf 2:0 erhöhten. Und so ist die Matchanalyse manchmal eben ganz einfach: Wer die Tore nicht schiesst, der gewinnt nicht. Da stimmte nach dem Spiel auch Fabio Kläy zu: «Der Spielverlauf zeigte eindeutig, dass wir besser gewesen wären. Aber wenn man die Tore nicht macht, wird es sehr schwierig.» Ausserdem habe sich Visp gut gewehrt und Rochow gut gehalten, so Kläy. Da half es dann auch nur wenig, dass Langenthal in der 52. Minute noch verkürzte, Wyss lenkte einen Schuss von Maret ab. «Das Tempo, unsere Schnelligkeit war grundsätzlich sehr gut», so Kläy, ausserdem hängte der Stürmer an: «Das können wir für die Sonntagspartie nach Kloten mitnehmen.» Auch dort gilt: Die Tore muss man schiessen, um zu gewinnen.