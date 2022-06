Kleider für 135’000 Franken – Eine Uniform zu kaufen, ist ein finanzieller Kraftakt Grün statt rot – nach 40 Jahren kleidet sich die Musikgesellschaft Bleienbach neu ein. Die hohen Kosten soll das Oberaargauische Musikfest decken helfen. Stephan Künzi

Grün in grün in grüner Landschaft: Nadja Moll, Barbara Neuenschwander und Elisabeth Ott (von links) zeigen die neue Uniform der Musikgesellschaft Bleienbach. Foto: Christian Pfander

Die drei Musikantinnen strahlen um die Wette. Für den Fotografen sind Nadja Moll, Barbara Neuenschwander und Elisabeth Ott in ihre neue Uniform geschlüpft. Grün ist der Veston, und grün ist der Hut, harmonisch fügt sich die Farbe in die verschiedenen Grüntöne ein, von denen die ländlich-bäuerliche Welt von Bleienbach mit ihrer weiten Ebene und dem dunklen Wald am Horizont geprägt ist.