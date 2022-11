Börje Salmings letzter Kampf – Eine unendlich traurige Zeremonie für den Hockeypionier Börje Salming ist Inspiration vieler Schweden, die in Nordamerika spielen. An ALS erkrankt, hat der 71-Jährige wohl nicht mehr lange zu leben. In Toronto wurde er geehrt. Simon Graf

Börje Salming winkt ins Publikum, sichtlich gerührt. Dabei hält ihn seine Frau Pia. Foto: Christopher Katarsov (The Canadian Press via AP)

Das zerfurchte Gesicht des Schweden Börje Salming steht symbolisch für seine Widerstandsfähigkeit als einer der ersten Europäer, die sich zu Beginn der Siebzigerjahre in der NHL durchsetzten. Es heisst, er sei im Verlaufe seiner Karriere mit insgesamt 600 Stichen genäht worden. Mit 300 allein im Gesicht. Einmal stand ihm ein Gegenspieler, Detroits Gerard Gallant, während eines Handgemenges aufs Gesicht – 250 Stiche. Zwei Wochen später spielte er wieder für die Toronto Maple Leafs.

Salming, heute 71, war der Wegbereiter für die Schweden in der besten und härtesten Liga. Als er 1973 nach Nordamerika kam, wurde er von den Gegnern als Eindringling behandelt und brutal traktiert. «Sie wollten dich töten», sagte er einmal. «Wer heute solche Dinge tun würde, würde lebenslang gesperrt.» Doch Salming liess sich nicht einschüchtern. In seinem zweiten NHL-Spiel nahm es der versierte Verteidiger mit den Fäusten mit dem gefürchteten Prügler Dave «The Hammer» Schultz auf.

Kaum ein Schwede in der NHL, der nicht Salming als eine Inspiration nennt. Als er vor einigen Tagen in Toronto vor dem Spiel gegen Pittsburgh geehrt wurde, standen bei den Leafs sechs Landsmänner auf dem Eis. Es war eine berührende, aber auch unendlich traurige Zeremonie. Denn Salming, der Unzerstörbare, der ultimative Kämpfer, ist an der Nervenkrankheit ALS erkrankt und hat wohl nicht mehr lange zu leben.

Salming riss seinen Mund auf, aber Tränen flossen keine. Er kann seine Gesichtszüge nicht mehr kontrollieren.

Seine Frau Pia führte ihn auf die Mitte des Eisfeldes nach einem fünfminütigen Video-Tribut an ihn und seine Karriere. Kaum ein Auge blieb trocken im Air Canada Centre, auch der Schweizer Denis Malgin applaudierte auf der Bank der Leafs. Salming war sichtlich gerührt und riss seinen Mund auf, aber Tränen flossen bei ihm keine. Er kann seine Gesichtszüge nicht mehr kontrollieren und auch nicht mehr sprechen. Doch man sah, wie nahe es ihm ging.

Die ersten Anzeichen, dass etwas nicht stimmte, kamen im Februar, als seine Muskeln auf ungewöhnliche Weise zuckten. Im März musste er bei einem Legendspiel aufhören, im Juni machte er mit seiner Frau noch Ferien in Paris. Da wusste er schon, dass er ALS hat. Im August machte er dies via die Toronto Maple Leafs, für die er 16 Saisons spielte, öffentlich. Die Anteilnahme war gross.

In einem Interview mit dem schwedischen «Expressen» sprachen Salming und seine Frau Pia im Oktober dann erstmals offen über seine Leidensgeschichte. Er teilte sich via iPad mit, da er nicht mehr sprechen kann. Inzwischen wird er via eine Magensonde ernährt. Sein Zustand hat sich rapide verschlechtert, er hat eine äusserst aggressive Form der Krankheit. Doch geistig ist er noch voll da. Ihm war wichtig, dass seine Haare gut sassen, als Fotos für den «Expressen» geschossen wurden.

«Es ist nicht zu beschreiben, wie es ist, ansehen zu müssen, wie sich die Person, die du liebst, so schlecht fühlt … und du kannst nichts tun.» Pia Salming

«Es ist nicht zu beschreiben, wie es ist, ansehen zu müssen, wie sich die Person, die du liebst, so schlecht fühlt … und du kannst nichts tun», sagt seine Lebensgefährtin in jenem Interview. «Es ist jeden Tag schmerzlich, zu sehen, wie schlecht es Börje geht. Und uns läuft die Zeit davon.»

In Toronto feierte die NHL-Community den schwedischen Pionier wohl ein letztes Mal. Doch sein Erbe lebt weiter in vielen jungen Spielern.

