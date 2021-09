Analyse vor den Könizer Wahlen - Eine Überraschung käme einer Überraschung gleich

Thomas Brönnimann, Hansueli Pestalozzi, Annemarie Berlinger, Hans-Peter Kohler und Christian Burren (von links) werden auch künftig im Gemeinderat von Köniz sitzen. Ein anderer Ausgang der Wahlen wäre eine faustdicke Überraschung. Fotos: Adrian Moser

Bei Wahlgängen, so sagt man gemeinhin, werden die Karten neu gemischt. Wenn am übernächsten Sonntagabend verkündet wird, wer in den kommenden vier Jahren in Köniz die Zügel in der Hand hat, wird das allerdings kaum so sein. Zu viel deutet darauf hin, dass sich die Kräfteverhältnisse nur minim verschieben werden. Wenn überhaupt – zu stabil sind die politischen Verhältnisse in der grössten Vorortsgemeinde zur Stadt Bern.

Im Besonderen gilt das für den Gemeinderat, der in Köniz vollberuflich tätig ist. Die fünf Mitglieder wollen samt und sonders weitermachen, weil sie erstens Lust auf eine weitere Legislatur haben und zweitens noch eine Legislatur anhängen dürfen. Vor vier Jahren war das ganz anders. Vier der fünf Amtierenden mussten abtreten, weil Köniz die Amtszeit seiner Exekutivmitglieder generell auf zwölf Jahre beschränkt. Es kam zur grossen Blutauffrischung.