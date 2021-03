Museum in Lützelflüh – Eine «triste» Bilanz Die Zeiten sind schwierig – trotzdem sehen die Verantwortlichen des Gotthelf-Zentrums nicht nur schwarz.

Rund um das Gotthelf-Zentrum in Lützelflüh wird es Frühling. Foto: zvg

«Lockdown und verspätete Eröffnung, Maskenpflicht und Distanzhalten, erneuter Lockdown und früher Saisonschluss» – so fassen die Verantwortlichen des Gotthelf-Zentrums Lützelflüh das letzte Jahr zusammen. Wegen Corona kamen zum Beispiel nur rund 2000 Besucherinnen und Besucher in das Museum, nur «50 Prozent der anvisierten Zahl – und es konnten bloss 75 Gruppen durch das Museum geführt werden.» Geplant waren doppelt so viele, wie einer Mitteilung der Institution zu entnehmen ist.

Auch der anvisierte Meilenstein von 40'000 Gästen seit der Eröffnung 2012 sei verpasst worden. Weniger Gäste führten zu Mindereinnahmen im Bistro, beim Verkauf von Andenken, beim Erlös aus Kaffee und Züpfe sowie Apéros für Gruppen. Entsprechend gross der Einnahmeverlust: Er beträgt über 43'000 Franken.