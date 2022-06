Spannendes Finale der Landesrundfahrt – Eine Tour de Suisse zwischen Covid und Küng-Spektakel Bei der Bergankunft in Malbun gibt es einen Leaderwechsel – und die einheimische Hoffnung träumt bis kurz vor dem Ziel vom grossen Coup. Emil Bischofberger

Die Groupama-FDJ-Fahrer mit dem ganzen Spektrum an Emotionen: Stefan Küng kämpft sich leidend zur Ziellinie … Foto: Keystone

Der grosse Covid-Wirbelsturm flacht am dritten Tessiner Tag der Tour de Suisse zum Lüftchen ab. Nachdem sich am Freitag gleich drei Teams und insgesamt 30 Fahrer wegen positiver Tests oder als Vorsichtsmassnahme vom Rennen zurückgezogen haben, sind es am Samstagmorgen nur noch deren drei. Aber auch so ist es mit 84 Fahrern ein Minipeloton, das die Reise nach Norden in Angriff nimmt.