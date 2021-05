Abo Abstimmung in Saanen Schulerweiterung Rütti klar gescheitert

Der zunehmende Widerstand gegen das Projekt zeitigte Erfolg: Der Investitionskredit von 30,8 Millionen Franken für die Erweiterung der Schulanlage Rütti in Gstaad wurde an der Urne in Saanen mit 1509 Nein zu 566 Ja oder mit 72,7 Prozent klar abgelehnt.