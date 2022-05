Berner Kunstturnerinnentage – Eine Thunerin will es wissen Für die kantonalen Meisterschaften kehrt die Thunerin Luna Gut an den Ursprung ihrer Karriere in Uetendorf zurück. Und das als einzige Bernerin in der höchsten Juniorinnenkategorie. Barbara Donski

Die 14-jährige Luna Gut beim Training in Bern. Foto: Patric Spahni

Gerade mal drei Jahre alt ist Luna Gut, als sie zum ersten Mal mit dem Kunstturnen in Berührung kommt. In Uetendorf lebt das kleine Mädchen seinen grossen Bewegungsdrang mit viel Freude aus. Elf Jahre später kehrt Luna Gut nun zurück: An den Kunstturnerinnentagen in Uetendorf ist sie die einzige noch aktive Bernerin in der höchsten Juniorinnenkategorie P5.

Nie mehr als zwei Wochen Ferien am Stück